50 Jahre nach den Tate-Morden Tarantinos "Manson"-Film erscheint August 2019

Von (hub/spot) 02. Dezember 2017 - 12:45 Uhr

Quentin Tarantino bei einem Auftritt in New York Foto: Sam Aronov / Shutterstock.com

Im August 2019 soll der neue Film von Quentin Tarantino erscheinen. Er dreht sich um die Morde der sogenannten "Manson Family" aus dem Jahr 1969.

Quentin Tarantinos (54, "Pulp Fiction") nächster Film soll an Charles Mansons (1934-2017) Geschichte angelehnt sein. Jetzt steht auch fest, wann der Streifen in die Kinos kommen wird. Sony Pictures - das Studio sicherte sich Mitte November die Rechte an dem bislang namenlosen Projekt - hat den Streifen offenbar für August 2019 eingeplant, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.

Das Datum ist kein Zufall. Schauspielerin Sharon Tate (1943-1969) wurde zusammen mit vier weiteren Personen am 9. August 1969 hochschwanger von Mitgliedern der sogenannten "Manson Family" ermordet. Diese Morde und der Doppelmord am Ehepaar LaBianca am Tag darauf wurden als die "Tate/LaBianca-Morde" bekannt. Manson war der Anführer der Gruppe und hatte die Morde angeordnet. Er starb im November in Haft.

Tarantinos Streifen soll 1969 spielen, Charles Manson und der Mord an Tate sollen darin aufgegriffen werden, schreibt "The Hollywood Reporter" weiter. Schauspieler stehen noch nicht fest, aber angeblich sind Hollywood-Größen wie Brad Pitt (53), Leonardo DiCaprio (43) und Margot Robbie (27) im Gespräch.