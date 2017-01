40 Jahre Boa in Stuttgart Wie in den 1980ern in der Kultdisko gefeiert wurde

Von dja 13. Januar 2017 - 11:59 Uhr

Die Disko Boa aus Stuttgart wird 40 Jahre alt – sie ist eine der ältesten Diskos Deutschlands. Wir haben Fotos vom zehnjährigen Jubiläum im Jahre 1987 ausgegraben.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Vielen Stuttgartern wird gerade wieder einmal schmerzlich vor Augen geführt, wie alt sie doch sind, denn: Die Boa feiert ihren 40. Geburtstag. Die Stuttgarter Disko öffnete zum ersten Mal am 13. Januar 1977 ihre Pforten. Schon immer wusste man in dem Club, wie Feiern geht. So auch im Jahre 1987, als das zehnjährige Bestehen begangen wurde.

Mehr zum Thema

Nicht nur mode- und frisurentechnisch ein echtes Highlight. Der Stuttgarter Fotograf Andreas Rosar war vor 30 Jahren auf der Party dabei und hat die schönsten Momentaufnahmen des Abends rausgesucht.

Sehen Sie in unserer Bildergalerie weitere Fotos von der Party aus dem Jahr 1987.