360-Grad-Videoserie Ein Tag im 10-Millionen-Haus

Von Hanna Spanhel 03. Juni 2017 - 08:00 Uhr

In Sindelfingen steht eine 10-Millionen-Villa zum Verkauf. Unsere Autorin hat dort einen Tag lang zur Probe gewohnt – und die Kamera mitgenommen: Die neue Folge unserer Videoserie, in der wir spannende Orte aus der Region im 360-Grad-Video zeigen.





9 Bilder ansehen

Sindelfingen - Der pure Luxus kommt schlicht daher: Eichenparkett, weiße Wände, schwarze Fensterrahmen, viel Glas. 19 Kilometer südwestlich von Stuttgart steht eines der teuersten Häuser auf dem deutschen Immobilienmarkt zum Verkauf, eine Villa in Sindelfingen, Halbhöhenlage, 9 850 000 Euro Kaufpreis.

Mehr zum Thema

Wie fühlt es sich an, in einem Haus zu leben, das perfekt zu sein scheint? Was bietet ein Haus, das so teuer ist, dass man sich nach 40 Jahren Berufstätigkeit mit einem Durchschnittseinkommen vielleicht gerade mal das Schlafzimmer leisten könnte? So teuer, dass man von dem Geld 500 Schulen in Afrika bauen könnte? Unsere Autorin, selbst auf Wohnnungssuche, hat es einen Tag lang ausprobiert. Was sich hinter den Mauern verbirgt, sehen Sie im 360-Grad-Video.

Bewegen Sie ihr Handy oder ihre Maus nach oben, unten, rechts und links, um im Video die Umgebung zu erkunden. Sie sehen das Video entweder unten oder hier in der Vollbild-Ansicht.