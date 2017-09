36. Seifertshofener Bulldog-und Dampffestival Auf der Ostalb röhren die Panzer-Motoren

Von red 02. September 2017 - 16:02 Uhr

Die Motoren röhren und es dampft aus all den Zugmaschinen: In Seifertshofen findet an diesem Wochenende ein großes Oldtimerfestival statt. Wir haben uns mit der Kamera umgesehen.





41 Bilder ansehen

Seifertshofen - In der Nähe von Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg kommen an diesem Wochenende Fans und Liebhaber ganz besonderer Fahrzeuge zusammen. Beim 36. Seifertshofener Lanz-Bulldog- und Dampffestival röhren die Motoren und es dampft aus all den Zugmaschinen.

Mehr zum Thema

Zum großen Event in Eschach-Seifertshofen gehört auch eine Panzershow, ein Unimog-Treffen und viele andere Attraktionen.

Wir waren am Samstag bei der Veranstaltung mit der Kamera vor Ort und haben uns die diversen Fahrzeuge näher angeschaut. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.