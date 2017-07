3000 Autofans auf dem Flugfeld im Kreis Böblingen Fast 1000 Porsche-Flitzer in der Motorworld

Von (gig) Foto:factum/Granville 01. Juli 2017 - 17:06 Uhr

Zum zehnten Jahrestreffen finden sich rund 3000 begeistere Porsche-Fans auf dem Flugfeld von Böblingen ein. Dort sind eine Vielzahl von Modellen zu bestaunen, die teilweise einen Wert von mehr einigen hundertausend Euro haben.





Böblingen - Großer Bahnhof für heiße Schlitten: Um Punkt 9.11 Uhr fährt Peter Brunetti mit Sohn Michael aus dem bayerischen Fürstenfeldbruck mit seinem Porsche 911 S in der Motorworld vor. Nach und nach stellen fast tausend andere ihre Lieblinge auf den Parkplätzen ab. Sie kommen aus ganz Deutschland, aus der Schweiz und anderen Nachbarländern. „Big Bastard“ nennt der 52-Jährige seinen grünen Flitzer Baujahr 1970, „weil er so gut geht“. Tempo 250 sei schon noch drin, sagt Brunetti, der sich die anderen Modelle ansehen möchte. Rund 3000 Schaulustige tummeln sich am Samstag zum zehnten Jahrestreffen der Porschebegeisterten auf dem Böblinger Flugfeld, auch um sich Tipps von Fahrzeugspezialisten, Eventpartnern und einstigen Autorennfahrern wie Hans Herrmann oder Eberhard Mahle zu holen. Bei einem Wettbewerb werden die tollsten Modelle prämiert. Peter Brunetti meldete sich nicht für die Wertung an. Für ihn gilt: „Dabei sein ist alles.“