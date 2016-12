„2nach9“ zum Nachhören Weihnachtsmann Volz lässt die Katze aus dem Sack

Von Peter Lachmann 07. Dezember 2016 - 14:43 Uhr

Die Nacht der langen Zipfelmützen (von links): Tom Hörner, Heiko Volz, David Rau, Mindestlohn-Matthias im Horads-88,6-Studio.Foto: Decksmann

Mehr Bart war nie im Horads-88,6-Studio. Selbst manche Witze kamen mit Bart daher – aber das schien okay zu sein, schließlich gingen Hörner & Rau am Nikolausabend auf Sendung.

Stuttgart - Um ins gläserne Studio an der Hochschule der Medien in Stuttgart-Vaihingen zu gelangen, mussten sich Stuggi.TV-Chef David Rau, StN/StZ-Redakteur Tom Hörner und Mindestlohn-Matthias, der Mann an der Reglern, durch Glühweinschwaden kämpfen. Im Foyer hielten Horads-88,6-Mitarbeiter eine kleine Weihnachtsfeier ab. „Warum haben die uns nicht eingeladen?“, fragt Hörner den Kollegen Rau. „Weil wir Sendung machen müssen.“ Leuchtet ein.

Selbstgebackenes und Selbstgedichtetes

Auf alle Fälle sind Hörner & Rau nun bestens eingestimmt auf die Show zum Nikolausabend. Es folgt eine Weihnachts-Power-Sendung, wie sie harmonischer hätte kaum sein können: Geschenke werden ausgetauscht, Selbstgebackenes aus dem Supermarkt wird verdrückt und selbst geschriebene Nikolausgedichte kommen zum Vortrag.

Der Höhepunkt des Abends ist erreicht, als ein Herr in roter Kutte und Zipfelmütze das Studio betritt: Heiko Volz. Der Mann mit dem Bart ist kein Unbekannter in der Stadt: Er ist Texter, Werber, Moderator bei Regio TV Stuttgart und nicht zuletzt die Stimme vom Äffle. Aber dass er auch als Weihnachtsmann eine gute Figur macht, wussten Hörner & Rau nicht.

Hafer-und-Bananen-Schokolade für die Moderatoren

Er habe damit vor etlichen Jahrzehnten angefangen, erzählt der Schwabe Volz, weil er keine Lust hatte, seine Neffen jedes Mal zu Weihnachten reich zu beschenken. „Der Deal war der: Ich kaufe mir ein Weihnachtsmann-Kostüm und trete damit so lange auf, bis sie mich erkennen.“ Offenbar ist das immer noch nicht der Fall – und längst hat Volz seinen Einflussbereich als Weihnachtsmann erweitert: Er schlüpfte auch schon für Firmenfeste, Krankenhäuser und Supermärkte in den roten Mantel.

Heiko Volz, der Mann, der die ehemaligen SDR-Werbefiguren Äffle & Pferdle wiederbelebte, hat nicht nur Hafer-und-Bananen-Schokolade für die „2nach9“-Truppe dabei, sondern auch eine handfeste Überraschung: Die Zeichen stünden nicht schlecht, dass Äffle & Pferdle wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehrten. „Beim SWR backt man gerade ein Konzept für die beiden.“

Wer die Sendung verpasst hat: Hier kann man sie nachhören.