„2nach9“ zum Nachhören Der Star des Abends gab den Twittergreis

Von Peter Lachmann 16. November 2016 - 13:52 Uhr

Der Musiker Roland Baisch beherrscht viele Instrumente.Foto: factum/Granville

Auf ihrem Weg nach oben haben sich die „2nach9“-Moderatoren David Rau und Tom Hörner, beides ambitionierte Nachwuchskünstler, einen alten Hasen ins Horads-88,6-Studio geholt: den Entertainer Roland Baisch. Anders als auf unserem Foto griff Baisch nicht in die Tasten, aber er hatte seine Gitarre dabei.

Stuttgart - Es war die erste Sendung in der neuen Zeitrechnung, der Ära Trump. Für Stuggi.TV-Chef David Rau und StN/StZ-Redakteur Tom Hörner war klar: „Wir senden weiter, trotz Trump. Oder genau deshalb.“ Kurzerhand wurde der Hochschulsender Horads 88,6 an der Hochschule der Medien in Stuttgart-Vaihingen zum Widerstandskanal erklärt: „Hier spricht SFV, die Stimme Freies Vaihingen.“

Exzellenter Kenner der US-Comedy-Szene

Der Gast des Abends hätte nicht besser in die Radio-Show nach der US-Wahl passen können: Entertainer Roland Baisch ist mit einer Amerikanerin verheiratet und ein exzellenter Kenner der US-Comedy-Szene. Der im Unterhaltungsgeschäft bestens vernetzte Baisch („Ich bin ein Twittergreis“) wagte schon mal einen Blick auf die amerikanische Hitparade. Demnächst ganz oben in den Charts: Die Gruppe Supertrump mit ihrem Hit „Good Night America“.

Der „Goldene Roland“ ist eine Art Comedy-Oscar

Es gab viel zu besprechen, auch weil der Künstler am kommenden Sonntag, 20. November, mit einer Gala im Stuttgarter Theaterhaus zu sehen sein wird. Mit dabei die Komiker und Kabarettisten Philip Simon, Özcan Cosar, Helge Thun, das Duo Suchtpotenzial, Patrizia Moresco und René Sydow. Es geht um die Verleihung des „Goldenen Roland“, eine Art Comedy-Oscar, wie Baisch in aller Bescheidenheit erklärte.

Zum Höhepunkt von „2nach9“ griff Roland Baisch in die Saiten: Sein Song „Der Rapper vom Killesberg“ zeigt auf dramatische Weise, welchem Leidensdruck Kinder aus bessergestellten Familien hierzulande ausgesetzt sind.

Hier gibt es die komplette Sendung zum Nachhören.