25.000 Euro „Hochzeitsgeld“ weg Diebe bestehlen Schlafenden im ICE

Von red/AFP 01. August 2017 - 16:28 Uhr

In einem ICE zwischen Frankfurt am Main und Offenburg haben Diebe einen Mann um 25.000 Euro erleichtert. (Symbolfoto) Foto: dpa

Der Fall erinnert ein wenig an den Kästner-Kinderbuchklassiker „Emil und die Detektive“ – nur dass es nicht um 100 Mark sondern um 25.000 Euro geht. Gestohlen wurden sie einem Schlafenden im ICE nach Freiburg.

Weil am Rhein - Fette Beute haben Diebe bei einem schlafenden Zugreisenden zwischen den Bahnhöfen Frankfurt am Main und Offenburg gemacht: Sie stahlen dem eingenickten 43-Jährigen seinen Rucksack - mitsamt 25.000 Euro in bar, wie die Bundespolizei am Dienstag in Weil am Rhein mitteilte.

Dem Opfer zufolge sollte das in einem Kuvert steckende Geld der Ausrichtung seiner geplanten Hochzeit und der Taufe des gemeinsamen Kindes in Freiburg dienen. Als das Opfer kurz hinter Offenburg den Diebstahl bemerkte, waren neben seinem Rucksack auch zwei Mitreisende aus dem ICE verschwunden. Nach den Männern im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren sucht nun die Bundespolizei.