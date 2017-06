24. Stuttgart-Lauf am Wochenende Das müssen Sie beim Sport in der Hitze beachten

Von jup/ps 24. Juni 2017 - 08:49 Uhr

Am Wochenende erwarten die Stuttgarter weiterhin Temperaturen um die 30 Grad. Das kann zur Belastung von Körper und Kreislauf werden – vor allem für die 15.000 Teilnehmer des Stuttgart-Laufs. Wir haben die wichtigsten Hitze-Tipps gesammelt.





Stuttgart - Stuttgart schwitzt bei Temperaturen über 30 Grad. Auch am Wochenende kühlt es im Kessel nicht wirklich ab. Wer kann, flüchtet an ein schattiges Plätzchen oder ins Schwimmbad.

Die rund 15.000 Teilnehmer des Stuttgart-Laufs können das nicht. Sie kämpfen am Samstag und Sonntag nicht nur um die besten Plätze, sondern auch mit Temperaturen um die 30 Grad. Wer bei dieser Hitze nicht Gefahr laufen will, nicht im Ziel anzukommen, sollte einige Dinge beachten. Oberstes Gebot ist natürlich: viel trinken. In unserer Bildergalerie finden Sie die wichtigsten Tipps für Sport in der Hitze!