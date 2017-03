22-Jähriger vor Gericht: Freundin in Wohnung gesperrt

Von Claudia Bell 08. März 2017 - 11:19 Uhr

Ein 22-Jähriger steht wegen Freiheitsberaubung in Ludwigsburg vor Gericht.Foto: jsw

Freiheitsberaubung, Nötigung, Körperverletzung: Ein Mann aus Möglingen muss sich wegen dieser Vorwürfe vor dem Ludwigsburger Amtsgericht verantworten. Er soll seine schwangere Freundin in einer Wohnung festgehalten haben.

Ludwigsburg - Ein 22 Jahre alter Mann steht seit Mittwochmorgen vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Ludwigsburg. Ihm wird vorgeworfen, seine schwangere Freundin Ende des vergangenen Jahres zwei Wochen lang in einer Wohnung in Möglingen festgehalten zu haben, um dadurch einen Schwangerschaftsabbruch innerhalb der gesetzlichen Frist zu verhindern.

Nachbarin rief die Polizei

Eine Nachbarin hatte damals die Polizei alarmiert, seither sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Nötigung und Freiheitsberaubung vor.