20 Jahre Madonna-Partys in Stuttgart „Das mit den jungen Lovern ist okay“

Von Uwe Bogen 16. August 2017 - 15:44 Uhr

Blond mag er sie am liebsten: Dimitri Giannestras kennt sich bestens aus im Leben von Madonna. Im Interview spricht der Stuttgarter DJ über das Älterwerden mit einer Diva, Botox-Übertreibungen und Leidenschaften, die jung halten.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Auf seinen Rücken ließ er sich in den 1990ern ihren Namen tätowieren: Madonna prägt das Leben des in Bad Cannstatt geborenen Griechen Dimitri Giannestras. An diesem Samstag, 23 Uhr, feiert der DJ im The Paris, Forststraße 9, den 20. Geburtstag seiner Madonna-Partys, die er mit großem Erfolg nicht nur in Stuttgart veranstaltet, sondern auch in Köln, Zürich und Bremen.

Mehr zum Thema

Herr Giannestras, Madonna war ihr Leben lang Rebellin – gegen Rassismus, Homophobie und Trump. Jetzt scheint sie sich gegen das Älterwerden zu wehren und sieht noch immer wie 30 aus. Läuft da was verkehrt?

Madonna ist einzigartig. Sie ist eine Legende, die allerdings nicht in Würde gealtert ist. Sie ist sehr diszipliniert, was Bewegung und Ernährung betrifft. Das mit den jungen Lovern ist okay. Sie hat einen klasse Körper, der mit jeder 30-Jährigen mithalten kann.

. . . und sie ist Botox-Fan.

Was das viele Botox angeht, müsste man ihr halt mal sagen, dass dies einfach beschissen aussieht. Manchmal hat Madonna echt so Hamsterbacken, wenn sie frisch gespritzt ist. Daumen runter!

„Gays altern anders als Heteros“

Haben es alternde Frauen schwerer als alternde Männer?

Also ich bin forever 39. Nein, Spaß beiseite, ich bin 47 und finde es wunderbar. Jeder muss auf seine Art lernen, mit dem Älterwerden umzugehen. Alter ist für mich nur eine Zahl, die nichts über meine Person oder mein Wesen aussagt. Leidenschaft für etwas zu empfinden, wie bei mir die Musik – das hält jung. Was alternde Männer betrifft, muss man unterscheiden.

Inwiefern?

Zwischen Gays und Heteros. Einige Heteros verlassen ihre Frauen, suchen sich junge Gespielinnen, die so alt sind wie ihre Töchter. Sie färben sich die Haare und kaufen sich einen Sportwagen. Leichter haben es die Gays, die vergöttern ältere Frauen, die zur Diva heranwachsen und gedeihen. Frauen wie Cher, Shirley Bassey, Diana Ross – und auch bald Madonna? Die Diva bekommt durch die Gay-Community jenseits der 40 Anerkennung und Liebe. Der Fan himmelt seinen Star an, und beide vergessen, dass sie altern. Das ist auf gewisse Art tragisch, aber auch schön. Und der Kreis schließt sich.

„Das Stuttgarter Publikum ist anspruchsvoll und verwöhnt“

In welcher Phase war Madonna Ihrer Meinung nach am stärksten?

Es ist schwierig, eine Phase auszusuchen. Aber ich will es versuchen. Bei „Erotica“ 1992 war sie musikalisch sehr rau. Bei „.Ray Of Light“ hat sie 1998 mit elektronischen Sounds experimentiert. Mit „Confessions On A Dancefloor“ war die Discomutti 2005 zurück und hat uns mit Discosounds verzaubert. Das sind wirklich unterschiedliche Epochen – musikalisch wie auch visuell. Überhaupt mag ich sie blond am liebsten.

Sie legen auch in anderen Städten auf. Was sind die Unterschiede zu Stuttgart?

Stuttgart ist ein anspruchsvolles und sehr verwöhntes Publikum. Wenn du es überzeugst hast, dann hast du treue Fans. Ich lege seit 14 Jahren auch beim CSD in Stuttgart auf und weiß, wie der Hase läuft. Der Städtevergleich ist schwierig. Sagen wir es so: In Köln wird am eifrigsten gefeiert. Die Zürcher mögen die härteren Mixe von Madonna. Und die Bremer kannten dies alles noch gar nicht und waren ganz aus dem Häuschen.

Sie feiern am Samstag auch Madonnas 59. Geburtstag, Was würden Sie ihr am liebsten schenken, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?

Die Möglichkeit, dass sie unerkannt auf einer meiner Madonna-Partys mal erleben kann, wie sehr sie die Leute lieben

Wir verlosen Plätze auf der Gästeliste

Weitere Informationen über Dimitri Giannestras: 1970 ist er in Bad Cannstatt geboren. Der gelernte Kaufmann, der heute im Gesundheitswesen arbeitet, hat 1997 als DJ angefangen. Am 22. August 1997 ist er im legendären Red Dog bei einer Veranstaltung von Ali & Basti Schwarz, bekannt als Tiefschwarz, bei einer Madonna-Party eingesprungen, als der gebuchte DJ aus Paris kurzfristig ausgefallen war. Seit 14 Jahren ist Dimitri Giannestras DJ beim Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart. Aufgelegt hat er auch in The Buddha, im Nil und im jetzigen Climax. Im The Paris, Forststraße 9, ist an diesem Samstag, 23 Uhr, die „20 Years Madonna Party by DJ Dimitri“. Wir verlosen zweimal zwei Plätze auf der Gästeliste unter allen, die uns bis diesen Freitag eine Mail schreiben an flair@stn.zgs.de.