2. Fußball-Bundesliga Trainerwechsel in Nürnberg und Aue

Von red/dpa/sid 07. März 2017 - 18:58 Uhr

Domenico Tedesco wechselte vom VfB Stuttgart zu 1899 Hoffenheim, wo er die U19 trainierte. Nun wird er Trainer beim Zweitligisten Erzgebirge Aue.Foto: Pressefoto Baumann

Das Trainerkarussel in der zweiten Liga ist in vollem Gange. Der Club aus Nürnberg und Erzgebirge Aue stellten am Dienstag neue Trainer vor. Ein ehemaliger Stuttgarter soll den Tabellenletzten übernehmen.

Nürnberg/Aue - Nach nur 255 Tagen hat der 1. FC Nürnberg das Missverständnis mit Trainer Alois Schwartz beendet und erhofft sich vom bisherigen U21-Trainer Michael Köllner vorerst einen Schub. Der fränkische Fußball-Zweitligist reagierte am Dienstag auf die Serie von drei Niederlagen nacheinander und die fehlende sportliche Entwicklung. Der „Club“ steckt nach 23 Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga als Elfter im Niemandsland der Tabelle. es war der achte Trainerwechsel in dieser Saison.

Beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue übernimmt offenbar Domenico Tedesco die Trainerstelle. Das berichtet das Fachmagazin kicker. Der 31-Jährige tritt die Nachfolge von Pawel Dotschew an, der am 28. Februar als Coach der Sachsen zurückgetreten war. Mit Interimstrainer Robin Lenk hatte der Tabellenletzte Aue am Wochenende 2:2 beim Vorletzten Arminia Bielefeld gespielt.

Der in Italien geborene Tedesco betreute bislang die U19 von Bundesligist 1899 Hoffenheim. Laut Bild soll Hoffenheim Tedesco die Freigabe erteilt haben. Erstmals sitzt Tedesco wohl am kommenden Freitag im Kellerduell gegen den Karlsruher SC auf der Bank des Tabellenletzten.

Tedesco war erst zur Saison 2015/16 vom VfB Stuttgart nach Hoffenheim gewechselt, wo er als Trainer der U16 eingestiegen war, ehe er die U19 der Sinsheimer übernahm. Er gilt als eines der größten Trainertalente in Deutschland.