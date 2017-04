2. Bundesliga Harnik schießt Hannover an die Spitze

Von red/dpa 04. April 2017 - 20:02 Uhr

Ex-VfB-Spieler Martin Harnik erzielte gegen den 1. FC Nürnberg sein bereits 14. Saisontor.Foto: Bongarts

Während Zweitligist Karlsruher SC weiter auf der Stelle tritt, ist Hannover 96 am Dienstagabend ein enorm wichtiger Sieg geglückt: Ex-VfB-Stürmer Martin Harnik avancierte im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg zum Matchwinner.

Stuttgart - Hannover 96 hat im spannenden Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga vorgelegt und zumindest bis Mittwoch die Tabellenspitze übernommen. Die Niedersachsen feierten mit dem 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg durch das Tor von Martin Harnik am Dienstagabend den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer André Breitenreiter.

Im ebenso engen Kampf um den Klassenerhalt war Arminia Bielefeld der große Sieger. Die Ostwestfalen holten ein 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf und rückten nach dem ersten Sieg unter dem neuen Coach Jeff Saibene auf Rang 15 vor. Der FC St. Pauli spielte trotz langer Überzahl nur 0:0 gegen den SV Sandhausen. Und Schlusslicht Karlsruher SC kam ebenfalls in Überzahl nicht über ein 1:1 gegen die Würzburger Kickers hinaus.

Hannover zumindest 24 Stunden vorne

Hannover 96 bezwang am Dienstag den 1. FC Nürnberg mit 1:0 (1:0) und steht mit 52 Punkten an der Spitze. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter hat damit zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Allerdings können Union Berlin, Eintracht Braunschweig und der VfB Stuttgart am Mittwoch wieder vorbeiziehen. Torjäger Martin Harnik sorgte vor 34.000 Zuschauern in der 47. Minute mit seinem 14. Saisontreffer für den zweiten Sieg im zweiten Pflichtspiel unter Neu-Trainer Breitenreiter.

Dagegen steckt der FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga weiter tief im Abstiegssumpf. Selbst gegen lange Zeit nur zehn Spieler des SV Sandhausen verpassten die Hanseaten am Dienstagabend beim 0:0 den siebten Saisonsieg. Der SV Sandhausen, der von der 11. Minute an Damian Roßbach nach dessen Platzverweis wegen einer Notbremse ersetzen musste, blieb auch im achten Spiel nacheinander ohne Sieg. Er dürfte aber mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben.

Karlsruher SC tritt auf der Stelle

Im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ist der Karlsruher SC gegen die Würzburger Kickers trotz Überzahl in der Schlussphase nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus gekommen. Rico Benatelli sah in der 76. Minute die Gelb-Rote Karte. Zuvor hatte er für die Gäste aus Würzburg zum 1:1 getroffen (51.). Die Kickers sind nun zehn Spiele in Serie ohne Sieg. Für den KSC war das 1:0 von Jonas Meffert aus der 39. Minute zu wenig. Die Badener bleiben Letzter.

Demgegenüber ist Arminia Bielefeld dank des ersten Sieges unter dem neuen Trainer Jeff Saibene der Sprung von den Abstiegsplätzen der 2. Liga gelungen. Die Ostwestfalen setzten sich durch das Siegtor von Kapitän Fabian Klos (84. Foulelfmeter) 2:1 (1:1) gegen Fortuna Düsseldorf durch und rückten zumindest bis Mittwoch auf Rang 15 vor. Julian Börner hatte die Arminia in Führung (11.) gebracht, Kaan Ayhan (40.) für Düsseldorf ausgeglichen. Düsseldorfs Marcel Sobottka sah für das elfmeterreife Foul an Börner die Gelb-Rote Karte (83.).