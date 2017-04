2. Bundesliga Hannover lässt wichtige Punkte liegen

Von red/sid/dpa 07. April 2017 - 20:56 Uhr

Viel Kampf, viel Krampf: Das Zweitliga-Duell in Würzburg war kein spielerischer Leckerbissen.Foto: dpa

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge reichte es für Zweitliga-Tabellenführer Hannover 96 heute nicht zu drei Punkten: In Würzburg kam das Team um Torjäger Martin Harnik nur zu einem torlosen Remis. Dagegen punkteten die Kellerkinder.

Stuttgart - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat erstmals unter Trainer André Breitenreiter Punkte im Aufstiegsrennen liegen gelassen. Die Niedersachsen mussten sich bei Aufsteiger Würzburger Kickers mit einem tristen 0:0 begnügen. Damit droht dem Liga-Primus am Wochenende der Verlust der Tabellenführung, bis Montag kann der Klub sogar auf Rang vier abrutschen.

„Würzburg lässt zu Hause immer wenige Chancen zu, andere Topmannschaften haben hier auch verloren. Es hat die Schnelligkeit im Spiel gefehlt, vorne waren wir nicht durchschlagskräftig genug“, sagte Breitenreiter, der in seinen ersten beiden Spielen zwei Siege gefeiert hatte, bei Sky. Hannover blieb dennoch zum fünften Mal in Folge ungeschlagen und kassierte dabei keinen einzigen Gegentreffer. Würzburg wartet dagegen weiter auf den ersten Sieg des Jahres, die Abstiegszone rückt immer näher.

Die 12.450 Zuschauer in Unterfranken sahen besonders in der ersten Halbzeit eine Begegnung auf dürftigem Niveau. Die Geschehen war geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, Großchancen gab es keine. Besonders Hannover enttäuschte offensiv völlig. Im zweiten Durchgang bot Würzburg dem Favoriten mit großem Einsatz weiter erfolgreich Paroli, Hannover fand kaum ins Spiel. Auch ein Doppelwechsel in der 63. Minute sorgte bei 96 nicht für den erhofften Schwung. Martin Harnik hatte dennoch bei einem Pfostenschuss (74.) die Führung auf dem Fuß, auf der Gegenseite vergab auch Würzburgs Elia Soriano (77.) aus spitzem Winkel.

Siege für Bielefeld und St. Pauli

Arminia Bielefeld hat einen wichtigen Auswärtssieg beim SV Sandhausen gefeiert und erstmals seit Dezember die Abstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Die Ostwestfalen feierten am Freitag ein 3:1 (1:0). Die Treffer erzielten zweimal Andreas Voglsammer (17./56. Minute) und Julian Börner (75.). Der neue Bielefeld-Trainer Jeff Saibene durfte sich dank drei Siegen in vier Partien vorläufig über Tabellenplatz 14 freuen. Die Sandhäuser setzten dagegen ihren Abwärtstrend mit dem neunten Liga-Spiel in Serie ohne Dreier fort. Da half auch Markus Karls Tor in der 90. Minute nicht mehr. Den SVS trennen damit inzwischen nur noch fünf Punkte von der Abstiegszone.

Torjäger Aziz Bouhaddouz hat dem FC St. Pauli im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg beschert. Der Hamburger Top-Stürmer war beim 2:0 (0:0) am Freitag mit einem Doppelpack (51./70. Minute) der entscheidende Mann in einer spielerisch mauen Partie. Die Hanseaten verbesserten sich durch den ersten Sieg nach zuletzt vier Partien auf den 15. Tabellenplatz (29 Punkte). Nürnberg zog indes unter Trainer Michael Köllner erstmals nach zwei Siegen daheim wieder den Kürzeren. Im Klassement bleiben die Franken mit 35 Punkten zwar in der oberen Hälfte, allerdings wurde der Vorsprung auf den Tabellenkeller wieder etwas kleiner.