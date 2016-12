1Live vergibt Radio-Kronen 2017 Promis geben sich die Klinke in die Hand

Von red/dpa 01. Dezember 2016 - 21:00 Uhr

Bei der Verleihung der Musikpreise 1Live-Krone haben sich am Donnerstagabend mehr als 30 Musiker und Bands Hoffnung auf eine Auszeichnung gemacht. Zwei Preisträger standen schon vor der Veranstaltung fest.





Bochum - In der Bochumer Jahrhunderthalle hat am Donnerstagabend die Verleihung der Musikpreise 1Live Krone begonnen. In sechs Kategorien machen sich mehr als 30 Musiker und Bands wie Silbermond, Cro, Felix Jaehn, Mark Forster und Tim Bendzko Hoffnung auf eine der begehrten deutschen Radio-Auszeichnungen.

Gekrönt werden bei der 17. Auflage der beste Künstler und die beste Band, die beste Single, der beste Live-Act, der beste Hip-Hop-Act und der beste Video-Künstler. Hier treten vor allem die YouTuber an.

Im Internet haben über Wochen hinweg Musikfreunde und Hörer der WDR-Welle 1Live über ihre Favoriten abgestimmt. Zwei Kronen-Träger stehen bereits fest. Die Redaktion hat Nacht-Talker Domian, der vor dem Ende seiner langjährigen Karriere steht, und Comedian Luke Mockridge mit Zusatz-Kronen geehrt.