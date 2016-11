1899 Hoffenheim Bereit für die Spitze

Von Marco Seliger 04. November 2016 - 16:11 Uhr

Klarer Fingerzeig: Der Hoffenheimer Trainer Julian NagelsmannFoto:

Der junge Hoffenheimer Trainer Julian Nagelsmann mischt mit seinem Team die Bundesliga auf – und fordert nun den FC Bayern München im Spitzenspiel heraus.

Stuttgart - Dietmar Hopp gab vor der Saison die Zielsetzung für 1899 Hoffenheim aus. Um Platz neun herum wolle man mitspielen, sagte der Clubbesitzer. Und das schien nach dem Kampf gegen den Abstieg in der vergangenen Runde eine durchaus ambitionierte und realistische Vorstellung zu sein. Jetzt, nach neun Spielen in der neuen Bundesligasaison, setzt Julian Nagelsmann (29) ein spitzbübisches Lächeln auf, als er mit Hopps Aussage konfrontiert wird. „Da hat der Herr Hopp wohl vergessen, wie gern ich gewinne“, sagt der Hoffenheimer Trainer.

Mehr zum Thema

Wie gern Nagelsmann und seine Jungs gewinnen, das wurde zuletzt deutlich. Fünf Siege nacheinander, noch immer ungeschlagen nach neun Partien – 1899 Hoffenheim reist als Spitzenteam zum Spiel beim FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr). Und es ist angesichts der jüngsten Hoffenheimer Leistungen wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass es sich dabei um ein echtes Topspiel handelt.

Dass Julian Nagelsmann der Vater des Erfolgs ist, bezweifelt im Kraichgau keiner. Unlängst machten sich Statistiker die Mühe, eine so genannte Nagelsmann-Tabelle zu berechnen. Seit der Amtsübernahme im Februar absolvierte Nagelsmann 23 Bundesligaspiele als Trainer. Nur der FC Bayern München und Borussia Dortmund holten in dieser Zeit mehr Punkte als Hoffenheim, das 42 Zähler sammelte. Das ist die Bilanz eines Champions-League-Anwärters. Das ist die Bilanz eines Erfolgstrainers – über den der 1899-Nationalspieler Sebastian Rudy begeistert sagt: „Er erarbeitet alles gemeinsam mit uns und entscheidet nicht von oben herab, deshalb zieht die Mannschaft mit.“

Nagelsmann muss die aktive Karriere früh beenden

Wenn man so will, nimmt Nagelsmann aber nicht nur das Team mit – sondern gleich einen ganzen Verein, der zuletzt nach Zeiten des Größenwahns, der Bruchlandungen und dem Bangen um den Klassenverbleib verzweifelt nach der Wende zum Positiven suchte. Nun hat Nagelsmann den Club wachgeküsst. Er ist das Gesicht das Aufschwungs – und seine Geschichte taugt als Blaupause dafür, wie ein junger Mann früh erkennt, auf was es im Leben ankommt, was er erreichen will. Und wie er sich unabhängig von seinem Alter Respekt verschafft.

Als Julian Nagelsmann 20 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Die beiden älteren Geschwister sind schon aus dem Haus. Julian, das Nesthäkchen, muss plötzlich alles organisieren: Ein kleineres Haus für die Mutter, die Beerdigung, Papierkram. Nagelsmann muss stark sein. Zeit zum Trauern bleibt kaum. Nagelsmann wird zum Mann. „Auch wenn es das schrecklichste Erlebnis meines Lebens war, hat es mich weitergebracht“, sagt er im Rückblick.

Nach dem Tod des Vaters muss der Allgäuer Nagelsmann seine Karriere als Fußballer früh beenden. Knorpelschaden im Knie. Beim FC Augsburg geht es nicht mehr weiter – und sein damaliger Trainer, ein gewisser Thomas Tuchel, fragt Nagelsmann, ob er nicht ein bisschen die nächsten Gegner beobachten wolle. Während er die ersten Mannschaften genau unter die Lupe nimmt, erkennt Nagelsmann seine Passion. Nach und nach. Er will Trainer werden. Unbedingt. Es wird sein Leben. Erst in Augsburg und bei 1860 München in der Jugend, dann in Hoffenheim. Mit der A-Jugend der TSG wird er 2014 Deutscher Meister – eineinhalb Jahre später wird er dann Nachfolger von Huub Stevens beim Bundesligateam. Ein PR-Gag der hilflosen Hoffenheimer, die mit dem frischen, jungen Typen an der Linie in ihrer Verzweiflung endlich Sympathiepunkte sammeln wollten, witzeln damals viele Beobachter. Doch Julian Nagelsmann straft sie alle Lügen.

Der Coach ist ein Menschenfänger

Der Coach, er erreicht seine Mannschaft gefühlt im Handumdrehen. Sofort berichten gestandene Bundesligaprofis darüber, wie unglaublich die Ansprachen ihres damals 28-jährigen Trainers seien. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Mit seiner Sprachgewandtheit und seinen Emotionen beeindruckt Nagelsmann seine Jungs – und bringt sie weiter. „Ich glaube, dass Trainer eine rhetorische Begabung brauchen vor einer Gruppe zu sprechen und Leute mitzureißen“, sagt er selbst dazu.

Wer schon einmal mit Nagelsmann gesprochen hat, bekommt eine Ahnung davon, was diesen Typen ausmacht. Sein Auftritt ist der eines Menschenfängers. Er mixt das Spitzbübische mit der nötigen Prise Ernsthaftigkeit. Bisweilen wirkt er nassforsch, das aber nie übertrieben oder gar arrogant. Und für sein Alter ist der Coach extrem abgebrüht und gelassen, und all das wirkt nicht aufgesetzt. Wenn sein Team etwa eine Reihe guter Chancen vergibt, bringt Nagelsmann die Sache hinterher mit einem Satz auf den Punkt: „Für mein Herz und für meine Haare wäre es entspannter, wenn die Jungs das künftig besser machen.“ Ein lockerer Spruch, verbunden mit einer klaren Ansage – das ist Nagelsmann.

Obendrein schaffte es der Trainer zuletzt, seinem Team eine komplette taktische Flexibilität einzuimpfen. „Wir können im Spiel sofort umstellen – kompakt oder aggressiv oder druckvoll spielen“, sagt Sebastian Rudy. Nun sollen auch die Bayern das Nagelsmann-Konzept zu spüren bekommen. „Ich freue mich darauf, diese steile Treppe in der Arena hochzugehen“, sagt der Trainer vor seinem ersten Duell beim Rekordmeister. Julian Nagelsmann, das ist klar, will hoch hinaus. Und sein Aufstieg, er scheint gerade erst begonnen zu haben.