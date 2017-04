1860 München Der Münchner Komödienstadl

Das Chaos gehörte schon immer zu 1860 München – doch mit dem Investor Hasan Ismaik ist es bei den Löwen erst so richtig turbulent geworden. Jetzt hat der Jordanier Verstärkung vom FC Liverpool geholt.

München - Das Schnitzel ist längst kalt, die Cola warm – Christl Estermann kommt nicht dazu, sich ihrem Mittagessen zu widmen. Irgendwas kommt immer dazwischen. Mal klingelt das Telefon, mal kommt einer an ihren Tisch und fragt nach Tickets für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Die Frau mit den platinblonden Haaren legt das Besteck beiseite und kramt in ihrer mit goldenen Pailletten besetzten Handtasche, bis sie zwischen all den Arzneimittelpackungen ein verknittertes Kärtchen herausfischt. „Na also“, sagt sie. „Do is’s ja.“

Christl Estermann, Mitte 70, ist so etwas wie das Herz des TSV 1860 München, das nirgendwo lauter schlägt als in ihrem Löwenstüberl in Giesing. Seit mehr als 20 Jahren ist sie die Wirtin des holzgetäfelten Gastraumes neben dem Eingang des Vereinsgeländes, in dem die Männer schon vormittags beim Weißbier über Fußball ­reden. Wimpel, Fotos und Zeitungsausschnitte hängen an der Wand und erinnern daran, dass 1860 einmal die klare Nummer eins in der Stadt war. Lange vorbei sind diese Zeiten – eines aber, sagt Christel Estermann, sei noch immer gleich geblieben: „Mir Sechzger san a große Familie.“

1860 hat Originale wie Merkel und Wildmoser hervorgebracht – aber keinen wie Ismaik

Seit inzwischen sieben Jahren allerdings führt die Löwen ein Oberhaupt, das es dem Rest der Rudels nicht leicht macht, so bedingungslos zu folgen wie die Wirtin: der Jordanier Hasan Ismaik. Der Irrsinn und das gelebte Chaos gehören zwar seit je zur DNA des Clubs, der Originale wie Max Merkel, Werner Lorant oder Karl-Heinz Wildmoser hervorgebracht hat. Mit dem Milliardär aus dem Nahen Osten aber, der sich bei seinen Besuchen mit einer Maybach-Flotte durch München chauffieren lässt, hat ein besonders denkwürdiges Kapitel im ewigen Komödienstadl des Traditionsvereins von 1860 begonnen. Einen solchen Regenten haben noch nicht einmal die Löwen erlebt.

Im Mai 2011 ist Hasan Ismaik als erster ausländischer Investor im deutschen Profifußball eingestiegen und hat den Verein vor der Insolvenz bewahrt. Für 18 Millionen Euro sicherte er sich 60 Prozent der Aktien der ausgegliederten KGaA. Die 50+1-Regel wurde mit juristischen Tricks ausgehebelt, die Deutsche Fußball-Liga (DFL) drückte beiden Augen zu – und schaut auch seither weg, wenn Ismaik die Löwen im Stile eines unberechenbaren Alleinherrschers regiert.

„Gott behüte uns vor solchen Leuten“, sagt Karl-Heinz Rummenigge

Nicht nur Traditionalisten dient der schwergewichtige Mann mit Vollbart und Brille, von dem man kaum glauben kann, dass er erst 39 sein soll, als warnendes Beispiel: Dafür, was passieren kann, wenn sich ein Club einem Investor ausliefert. „Gott behüte uns vor solchen Leuten“, sagte Ende des vergangenen Jahres Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge über seinen sprunghaften Kollegen aus dem Morgenland.

In Ismaiks bislang knapp sechsjährige Amtszeit fallen nicht nur Investitionen von mehr als 60 Millionen Euro, sondern auch zwölf Trainer, sechs Geschäftsführer, fünf Sportdirektoren, fünf Präsidenten. Hinzu kommen jede Menge fluchtartige Rücktritte von langjährigen Mitarbeitern in den Vereinsgremien oder der Verwaltung, die sich im eigenen Club plötzlich fremd fühlten. Kein Wunder: Statt Bayerisch wurde Englisch zur offiziellen Amtssprache auf der Geschäftsstelle erklärt.

Die Champions League hatte Ismaik bei seinem Einstieg eher als mittel- denn als langfristiges Ziel ausgerufen. Doch änderten alle Personalrochaden nichts daran, dass die Löwen in den vergangenen Jahren dem Abstieg in die dritte Liga nur ganz knapp entkommen sind. Wohl auch deshalb hat Ismaik die Schlagzahl in dieser Saison noch einmal erhöht und die Unterhaltungsbranche Profifußball mit neuen ­Possen bereichert.