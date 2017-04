15-Jährige live auf Facebook vergewaltigt US-Polizei nimmt 14-Jährigen fest

Von red/dpa 03. April 2017 - 11:27 Uhr

In einem Live-stream auf Facebook war die Vergewaltigung zu sehen – 40 Menschen sahen zu und taten nichts. (Symbolfoto)Foto: dpa

Nach einem Live-Stream auf Facebook, in dem die Vergewaltigung einer 15-Jährigen zu sehen war, hat sie Polizei in Chicago einen 14-Jährigen festgenommen. Zugesehen hatten rund 40 Menschen, keiner hatte die Polizei verständigt.

Chicago - Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung eines 15 Jahre alten Mädchens in Chicago live auf Facebook hat die Polizei einen 14-Jährigen festgenommen. Polizeisprecher Anthony Guglielmi schrieb auf Twitter, damit sei der erste von mehreren jugendlichen Verdächtigen gefasst. Der Junge werde sich wegen dreier Verbrechen verantworten müssen, schrieb die „Chicago Tribune“ am Samstagabend (Ortszeit).

Rund 40 Menschen hatten der Tat in einem Live-Stream des sozialen Netzwerks zugesehen, ohne dass jemand die Polizei alarmierte. Es soll sich um bis zu sechs Täter handeln.

Facebook hatte sich von dem Video distanziert und erklärt, Verbrechen wie dieses seien abscheulich, Inhalte dieser Art würden auf Facebook nicht gestattet.

Das Mädchen hatte den Abend des 18. März mit seiner Familie verbracht und war am nächsten Tag mit ihr zur Kirche gegangen. Danach wurde es in der Nähe seiner Wohnung abgesetzt und verschwand. Am 21. März wurde es wieder aufgefunden.