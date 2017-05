14-Jähriger leiht sich Audi der Eltern Spritztour mit Cabrio über die A7

Von red/dpa 08. Mai 2017 - 15:33 Uhr

Der 14-Jährige wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. (Symbolfoto)Foto: dpa

Ein Jugendlicher ist heimlich mit dem Cabrio der Eltern stundenlang von Nordrhein-Westfalen bis nach Mittelfranken gefahren – bis ihn ein Unfall auf der A7 stoppte. Der Audi ist nur noch Schrott.

Feuchtwangen - Nach einer stundenlangen Spritztour über die Autobahn hat ein 14-Jähriger das Cabrio seiner Eltern am Montagmorgen auf der A7 bei einem Unfall zu Schrott gefahren. Obwohl der Jugendliche sich mit dem Auto überschlug, wurde er nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Junge war heimlich von Nordrhein-Westfalen bis nach Mittelfranken gefahren, immerhin gut 450 Kilometer. Doch dann berührte er am Montagmorgen mit dem Wagen in einer Baustelle an der A7 bei Feuchtwangen einen Lastwagen. Kurz darauf kam er mit dem Cabrio von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Junge aus dem Großraum Duisburg kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, am Cabrio entstand Totalschaden.