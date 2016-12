13-Jährige in Lörrach geschlagen Mädchen spuckt auf den Boden – Mann schlägt zu

Von red/dpa 20. Dezember 2016 - 12:50 Uhr

Ein Unbekannter hat in Lörrach ein 13-jähriges Mädchen geschlagen. (Symbolfoto)Foto: dpa

Weil ihm das Benehmen einer 13-Jährigen nicht gepasst hat, hat ein unbekannter Mann in Lörrach dem Mädchen eine Ohrfeige verpasst. Die 13-Jährige kam ins Krankenhaus – der Mann wird nun gesucht.

Lörrach - Aus Ärger über falsches Benehmen hat ein Unbekannter in Lörrach ein 13 Jahre altes Mädchen angegriffen und verletzt. Das Mädchen hatte am Montagabend in der Nähe eines Bahnhofs auf den Boden gespuckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Darüber regte sich der Mann so sehr auf, dass er die 13-Jährige beleidigte, ihr vor die Fuße spuckte und ihr eine Ohrfeige verpasste. Das Mädchen kam ins Krankenhaus, der Mann flüchtete.

Die Polizei suchte am Dienstag noch nach ihm. Diese Form der Selbstjustiz, so die Ermittler, ist verboten.