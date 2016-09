15 Jahre 11. September So haben unsere Leser die Anschläge erlebt

Die Bilder des brennenden World Trade Centers sind zum Symbol einer neuartigen Bedrohung geworden. Foto: dpa

Vor 15 Jahren ereigneten sich die Terroranschläge in New York City. Die Bilder der brennenden Türme des World Trade Centers haben sich unauslöschbar in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Wir haben unsere Leser gefragt, wie sie den 11. September 2001 erlebt haben.

Stuttgart - 15 Jahre ist es her, dass zwei entführte Passagierflugzeuge von islamistischen Terroristen in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York City gesteuert wurden. Die Türme stürzten ein, eine gewaltige Schutt- und Aschewolke bedeckte die Stadt.

Ein drittes entführtes Flugzeug landete im Pentagon in Washington D.C.. Eine vierte Maschine stürzte südlich von Pittsburgh nach einem Kampf im Cockpit auf freiem Feld ab. Passagiere hatten sich gegen die Entführer zur Wehr gesetzt, die offenbar Kurs auf das Weiße Haus oder den US-Kongress nehmen wollten.

Bei den Terror-Anschlägen starben rund 3000 Menschen. Die Bilder der brennenden Türme wurden zum Symbol einer neuartigen Bedrohungslage.

Auch 15 Jahre danach ist die Erinnerung an den 11. September 2001 lebendig, wie die Berichte unserer Leser zeigen.