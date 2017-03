1:1 in Braunschweig VfB auch bei den Einschaltquoten spitze

07. März 2017

Der VfB Stuttgart führt nicht nur die Tabelle der 2. Bundesliga an, die Schwaben sind auch top bei den Einschaltquoten. Mit dem Spiel gegen Braunschweig wurde ein neuer Saisonbestwert erreicht.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist auch im sechsten Pflichtspiel in diesem Jahr ungeschlagen. Obwohl die Schwaben keine drei Punkte einfahren konnten, fühlt sich das 1:1 in Braunschweig, bei dem das Team von Hannes Wolf eine Halbzeit lang in Unterzahl auf dem Platz stand, wie ein Sieg an.

Und somit thront der VfB mit 48 Punkten an der Spitze der 2. Liga, vier Punkte vor dem Tabellenzweiten Union Berlin und sieben Punkte vor dem Tabellenvierten aus Braunschweig.

Spitze sind die Schwaben allerdings nicht nur in der Tabelle, sondern auch bei den Einschaltquoten. Wie der Sportsender Sport1 mitteilt, gelang dem VfB mit seinem Spiel in Braunschweig der neue Saisonbestwert in der 2. Liga. Rund 1, 25 Millionen Zuschauer sahen am Montagabend im Schnitt zu, in der Spitze schalteten gar 1,93 Millionen Zuschauer ein.

Bereits am 12. Dezember hatte das Spiel des VfB Stuttgart gegen Hannover 96 einen starken Wert mit 1,21 Millionen Zuschauern im Schnitt aufgestellt.

