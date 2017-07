10 000 Euro Schaden verursacht Polizei schnappt Sprayer

Von tim 11. Juli 2017 - 12:17 Uhr

Die Sprayer sollen für mehr als 10 000 Euro Schaden verantwortlich sein. Foto: dpa

Ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger wurden beim Sprühen ertappt. Die Polizei hat ihre Wohnung durchsucht. Sie sollen noch für viel mehr Schäden verantwortlich sein.

Ludwigsburg - Die Polizei hat die Wohnungen von vier jungen Männern untersucht, die mit Graffiti in Ludwigsburg hohen Schaden verursacht haben sollen. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, waren die Verdächtigen Ende Juni von einem Zeugen beim Sprühen in der Cäsar-von-Hofacker-Anlage gesehen worden. Der Schaden allein dort wird auf 10 000 Euro geschätzt. Die alarmierte Polizei entdeckte damals Spraydosen in den Rucksäcken der zwei 18-Jährigen und der zwei 19-Jährigen. Bei den Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die jungen Männer für weitere Graffiti in der Stadt verantwortlich sind. Bei den Wohnungsdurchsuchungen wurden Beweismittel beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden.