1. Fußball-Bundesliga Fan in Leipzig an plötzlichem Herztod verstorben

Von red/SID 15. April 2017 - 19:29 Uhr

Vor dem Spiel Leipzig gegen Freiburg ist es am Samstag zu einem tragischen Zwischenfall gekommen.Foto: Getty

Tragischer Zwischenfall am Rande der Begegung von RB Leipzig und SC Freiburg. Ein Fan bricht plötzlich zusammen und stirbt später.

Leipzig - Ein Fußballfan ist am Samstag am Rande des Bundesligaspiels zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg (4:0) auf tragische Weise ums Leben gekommen. Wie RB via Twitter mitteilte, ist ein 56-Jähriger vor dem Spiel in der Leipziger WM-Arena zunächst mit Herzversagen zusammengebrochen und später in einem Krankenhaus an plötzlichem Herztod verstorben.

„Der Fußball rückt für uns heute damit in den Hintergrund. Unser Beileid und tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen“, twitterte RB Leipzig knapp zwei Stunden nach dem Abpfiff. Es ist der zweite Todesfall bei einem RB-Punktspiel binnen fünf Wochen. Erst am 11. März war vor der Begegnung der Sachsen mit dem VfL Wolfsburg ein Fan vor dem Stadion auf die gleiche Weise verstorben.